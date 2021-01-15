مسؤول بولندي: أكثر من 400 ألف تلقوا تطعيمات ضد كورونا

قال رئيس طاقم العاملين في ديوان رئيس الوزراء، ميشال دوركزيك، على تويتر، إن عدد البولنديين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا تجاوز 400 ألف اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن بولندا تخطط لتطعيم أكثر من 330 ألف شخص الأسبوع المقبل مقارنة بأكثر من 250 ألفا في الأسبوع الحالي.

وأضافت بلومبرج، أن اعتبارا من غد الجمعة، ستطلق بولندا عملية تسجيل المسنين للتطعيمات الأوسع نطاقًا والتي سوف تبدأ في 25 يناير الجاري.

وقالت وزارة التعليم البولندية، إن الاختبار الواسع لـ60 ألف معلم قبل استئناف التعليم في المدارس الابتدائية المخطط له الثامن عشر من الشهر الجاري أظهر أن 2% منهم نتيجتهم أيجابية.

وتهدف بولندا لبدء تطعيم المعلمين في نهاية فبراير المقبل أو شهر مارس الذي يليه، حسبما قال وزير التعليم برزيميسلاف كزارنيك في مقابلة مع تلفزيون بولسات الإخباري.