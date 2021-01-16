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أعداد جريدة الشروق
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تونس: 4170 إصابة و50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا في تونس - ارشيفية
الكورونا في تونس - ارشيفية
تونس - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 11:34 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 11:34 م
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا بواقع 4170 إصابة جديدة و50 حالة وفاة.

وأصبح العدد الاجملي للاصابات منذ تفشي الوباء في البلاد 175 الف و65  إصابة شفي من بينهم 125  ألف و635 بينما بلغ إجمالي الوفيات 5528 حالة.

وتشهد تونس وضعا وبائيا دقيقا في ظل التفشي السريع للفيروس ضمن الموجة الثانية.

وكانت الحكومة أعلنت الحجر الصحي التام أمس الخميس يستمر حتى يوم الأحد بجانب التمديد في ساعات حظر التجوال الليلي من الرابعة عصرا الى السادسة صباحا من اليوم التالي، بالتوقيت المحلي.

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