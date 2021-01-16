تونس: 4170 إصابة و50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا بواقع 4170 إصابة جديدة و50 حالة وفاة.



وأصبح العدد الاجملي للاصابات منذ تفشي الوباء في البلاد 175 الف و65 إصابة شفي من بينهم 125 ألف و635 بينما بلغ إجمالي الوفيات 5528 حالة.



وتشهد تونس وضعا وبائيا دقيقا في ظل التفشي السريع للفيروس ضمن الموجة الثانية.



وكانت الحكومة أعلنت الحجر الصحي التام أمس الخميس يستمر حتى يوم الأحد بجانب التمديد في ساعات حظر التجوال الليلي من الرابعة عصرا الى السادسة صباحا من اليوم التالي، بالتوقيت المحلي.