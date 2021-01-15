وفاة 35 شخصا على الأقل إثر زلزال في اندونيسيا

لقي 35 شخصا على الأقل حتفهم إثر وقوع زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر في إقليم سولاويسي الغربية بإندونيسيا.

وذكر دارنو مجيد رئيس هيئة الحماية المدنية في الاقليم، في تصريحات لشبكة "مترو تي.في" الاخبارية، أن معظم القتلى سقطوا في مدينة ماموجو، عاصمة الاقليم.

وأدى الزلزال إلى

انهيار

عشرات المنازل وترك عددا كبيرا من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وقال دارنو إن عملية انتشال الضحايا من تحت الأنقاض مازالت جارية.

من جهة أخرى،

أشار

محمد إدريس، سكرتير

حاكم الاقليم

،

إلى انهيار

مستشفيين ومبنى يضم

مقر

الحكومة الإقليمية، مما أدى إلى محاصرة شخصين على الأقل تحت الأنقاض.

وأضاف : "يمكننا سماع أصواتهم لكنهم لا يستطيعون الحركة".

من جانبها، قالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن أكثر من 600 شخص أصيبوا بجروح، من بينهم نحو 200 في حالة خطيرة.

وقال مسؤولون إن الزلزال تسبب في نزوح أكثر من ألفي شخص وحدوث ثلاث انهيارات أرضية على الأقل واغلاق الطرق التي تربط ماموجو وماجين ، وهي بلدة أخرى تضررت بشدة.