42 مرشحا على انتخابات المحامين بالأقصر في 7 فبراير

قال الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، إن انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، ستقام في ٧ فبراير المقبل وبإشراف قضائي كامل.



وأضاف شاكر لـ"الشروق" أنه تم الاتفاق بين النقابة العامة والهيئة المشرفة على الانتخابات أن يتم التصويت بثلاث ورقات الأولى تحمل صوت للنقيب حتى لو كان بالتزكية والثانية تحمل صوت لعضو الشباب والثالثة تحمل صوت لـ٧ أعضاء الباقين.



كما لفت شاكر إلى أن كل مرشح سيعقد لقاء بكل نقابة فرعية في الأقصر للتعريف بأهداف برنامجه وذلك قبل الانتخابات التي ستقام على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة الخاصة بها يوم 14 فبراير، بينما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.



وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، الكشوف النهائية للمرشحين لخوض انتخابات المحامين المقبلة بمحافظة الأقصر.



وبلغ عدد المرشحين 42 مرشحا، منهم مرشح واحد لمنصب نقيب محافظة الأقصر، و9 مرشحين لمنصب الشباب، و32 مرشحا لمنصب العضوية، عن محاكم بندر الأقصر وأرمنت وإسنا والقرنة ومركز الأقصر.



وترشح لمنصب النقيب لمحافظة الأقصر لانتخابات نقابة المحامين الفرعية، النقيب الحالي الدوشي شاكر أبو دوح إبراهيم، المحامي بالنقض، فيما بلغ عدد المرشحين لمنصب الشباب، 9 مرشحين، وهم "إبراهيم محمود رشوان أحمد نصير، عمرو الصادق محمد الصادق، محمد باهي محمد قناوي الحمصاني، ياسر سعدي صحابي محمد الصحابي، محمود حسن محمد عبد الجليل أبو حيلة، شيماء ممدوح عبد الوهاب أحمد، عمر عبد القادر على سالم، محمود أحمد على أحمد، محمود عبد الموجود محمود سليم أبو كراع".



أما المرشحين لمنصب العضوية عن محكمة أرمنت الجزئية بلغ عددهم 4 مرشحين وهم "أحمد مرتضى محمد السيد، عبد الباسط محمد أحمد على العمدة المحامين بالنقض، المدثر سيد النوبي النادي، عبد الناصر محمد أحمد الشاطر المحامين بالاستئناف.



وترشح لمنصب العضوية عن محكمة إسنا الجزئية 13 مرشح، هم "أحمد نصر الدين عبد الصبور عبد الرحيم الهواري، الأمير عبد الخالق أبو الوفا محمد وشهرته صالح القاضي، السيد عبدالله أحمد عبدالله، عبد الحارث على سلطان عبد الله العيادي، عبد الناصر البكري محمد أحمد أبو حرب، عبد الناصر محمد الحفني محمد المزمل، عبد النعيم عباس عبد النعيم عبد العال وشهرته العمدة جبريل، عرفه عبد السالم محمد الطاهر حته، علاء السيد قناوي هواري، علاء عبدالعال أبو الحسن أحمد العمدة، قناوي عبدالباقي فهمي قناوي،محمد ابو المجد أحمد الضوي، ناصر ربيع عبد الدايم منصور".



كما ترشح على منصب العضوية عن محكمة القرنة الجزئية، أبو الحسن سعدي صابر المحامي بالنقض، فيما ترشح عن محكمة بندر الأقصر الجزئية 7 مرشحين، هم "إبراهيم عبد الله إبراهيم عبدون، جمال عبد الهادي محمد زيدان الهش، خالد خضري حفني سيد، خالد عبد الوهاب محمد عبدالواحد، عادل مصطفى عبد الرحيم على العوامي، محمد يوسف بدوي يوسف العوامي، هاني إدورد حبيب جوهر".



وأخيرا ترشح لمنصب العضوية عن محكمة مركز الأقصر الجزئية 7 مرشحين، وهم "أحمد محمد حسن حسيب، أشرف عدنان حسين على زارع، حسن محمد العادلي، عصام الدين محمد الطاهر عبدالرحيم، محمد عبد الحميد محمد مرسي، مصطفى محمد عربي أبو بكر عربي، هويدا بكري أحمد حسين".