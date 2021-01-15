محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بشارع السودان ويوجه بمنع انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاة

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شدد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الشركة المسند لها أعمال تطوير شارع السودان سرعة إنهاء أعمالها وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن سيقوم بالمرور الدوري؛ للتأكد من نسب التنفيذ.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة، اليوم، أعمال التطوير بشارع السودان نطاق أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة، والحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشارع.

ووجه المحافظ بالتأكد من عدم انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاة، وتنفيذ القرار الصادر في هذا الشأن، واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالف، مشددا على رفع المخلفات المتواجدة بالجزر الوسطى بشارع السودان، موجها إنذارا لمشرف قطاع النظافة بالشارع بالتأكد من رفع المخلفات أولا بأول.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء المختصة برفع كافة الإشغالات المتواجدة للمحال والمنشآت التجارية بشارع السودان، بالتوازي مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها.

وضبط المحافظ أثناء المرور بنهاية شارع السودان اتجاه جامعة القاهرة، أعمال حفر بالطريق دون رد الشيء لأصله، وعلى الفور وجه رئيس حي الدقي برد الشيء لأصله وترميم طبقة الرصف بالطريق أثناء تواجده؛ لتسهيل الحركة المرورية.