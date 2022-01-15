القومي للمرأة يبدأ فعاليات مشروع تنمية الأسرة بقرى حياة كريمة

يبدأ المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة، والتى تتضمن برنامج تدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية ويستهدف أكثر من 3600 قياده دينية (مسلم-مسيحي) في 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياه كريمة ، ويناقش التدريب القضايا السكانية والصحية.

وأكدت إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة موضوعات منها التعريف بالقضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية من منظور طبى وديني، والأمومة الآمنة من منظور طبى وديني، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المحافظات المستهدفة، ويستمر التدريب على مدار شهر خلال الفترة من 15 يناير وحتى 15 فبراير.