بايدن: الولايات المتحدة والعالم في نقطة انعطاف ستحدد مصير العقود الثلاثة القادمة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تمر بـ"نقطة انعطاف" حاسمة في الكفاح من أجل الديمقراطية في الولايات المتحدة والعالم، ستحدد شكل العالم للعقود الثلاثة أو الأربعة القادمة.

وأضاف بايدن في كلمة بكنيسة أتلانتا احتفالا بالذكرى الرابعة والتسعين لميلاد الناشط الراحل مارتن لوثر كينج -بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "حدث ذلك بعد الحرب العالمية الثانية، ويحدث الآن مجددا.. العالم يتغير، وهناك الكثير والكثير على المحك".

وتابع بايدن "حان وقت الاختيار، لدينا خيارات مباشرة.. هل نحن شعب نختار الديمقراطية على الاستبدادية؟"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الأمريكيين ربما "اعتقدوا أن الديمقراطية أصبحت مستقرة" منذ 15 عامًا، إلا أن الأمر لا يزال ملحًا كما كان في السنوات الأخيرة.

وقال بايدن "غالبًا ما أفكر في السؤال الذي طرحه علينا كينج.. وأعتقد أنه من المهم أن تتذكروا جميعًا هذا السؤال.. إلى أين نتجه من هذه النقطة؟"، مضيفا: "رسالتي للأمة في هذا اليوم هي أننا نمضي قدمًا مع بعضنا.. عندما نختار الديمقراطية على الاستبدادية، ونُفضل مجتمعًا مبنيًا على الحب بدلًا من الفوضى".

جدير بالذكر أن الناشط الأمريكي ضد التمييز العنصري مارتن لوثر كينج، ولد في 15 يناير عام 1929، واغتيل في 4 أبريل 1968، وكان زعيمًا أمريكيًّا من أصول إفريقية، وناشطًا سياسيًّا إنسانيًّا، من المطالبين بإنهاء التمييز العنصري ضد السّود، وفي عام 1964 حصل على جائزة نوبل للسلام، وكان أصغر من يحوز عليها.