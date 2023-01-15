ألمانيا تدعو إلى ملاحقة قانونية أكثر حزما للمسؤولين عن الحرب الروسية على أوكرانيا

دعا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، إلى ملاحقة قانونية أكثر حزما للمسؤولين عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر اليوم الأحد،إن من الممكن التفكير في تشكيل محكمة خاصة كوسيلة أسرع وأكثر توجها نحو الهدف، مشيرا إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا مخالفة للقانون الدولي بشكل واضح.

وأضاف الوزير الألماني: يجب محاسبة كل من بدأ هذه الحرب الدموية، ويجب أن نفكر في طرق جديدة من أجل تحقيق هذا.

وأوضح أن من الممكن التفكير في عدة خيارات لتشكيل المحكمة الخاصة، واقترح أن من الممكن لهذه المحكمة أن تكون محكمة أوكرانية أو محكمة دولية استنادا إلى معاهدة وفقا للقانون الدولي بمشاركة أوكرانيا، أو أن يكون هناك شكل مختلط وهو ما يعرف بالمحكمة المختلطة حيث يقوم القانون الأوكراني بإنشاء مثل هذه المحكمة الخاصة بمشاركة قضاة دوليين.

ورأى أن من المهم أن يشغل هذه المحكمة قضاة دوليون لضمان نزاهة الإجراء الجنائي.

وأعرب عن اعتقاده بأن المحكمة الجنائية الدولية هي "المكان المثالي" لمثل هذا الإجراء، وقال إن هذا سيكون "إنجازا تاريخيا".