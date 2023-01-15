انتشال 29 جثة من موقع تحطم طائرة في نيبال

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 29 جثة من موقع تحطم طائرة في منطقة كاسكي في مدينة بوكارا بغرب نيبال.

وقال رودرا ثابا المسؤول بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الجهود مستمرة لإخماد الحريق وانتشال الجثث المتبقية".

ويشارك نحو 300 شخص من قوات الطوارئ بالإضافة إلى أفراد من الجيش في جهود الإنقاذ.

ويشار إلى أن الطائرة كانت تقل أكثر من 70 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الهندية " ايه ان اي" نقلا عن سلطات المطار إن الطائرة كانت تقل بجانب المواطنين النيباليين، أشخاصا من الهند وروسيا وكوريا الجنوبية وشخص من كل من إيرلندا والأرجنتين وفرنسا.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن السفارة الروسية في نيبال القول اليوم الأحد، إن هناك 4 مواطنين روس كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت بالقرب من مدرج مطار بوخارا الدولي في نيبال.

وقالت السفارة لـ"سبوتنيك": "كان أربعة مواطنين روس على متن طائرة الركاب التي تحطمت صباح اليوم في نيبال"، مضيفة أنه "لم يعرف مصيرهم حتى الآن".

وتجري حاليا عمليات الإنقاذ، ولم يتم توضيح بعد أسباب وقوع الحادث.