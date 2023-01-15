هيئة الطيران النيبالية: انتشال 40 جثة من موقع تحطم الطائرة المنكوبة

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أعلن متحدث باسم هيئة الطيران النيبالية انتشال 40 جثة على الأقل من موقع تحطم الطائرة المنكوبة التي كانت تحمل على متنها 72 شخصا في مدينة "بوخارا" غربي البلاد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، في نبأ عاجل لها اليوم الأحد، أن رئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، وحث أفراد الأمن والمواطنين على المساعدة في جهود الإنقاذ.

وأفاد متحدث باسم خطوط "يتي" الجوية في نيبال بأن الطائرة كانت قادمة من العاصمة كاتماندو.

ويظهر مقطع للفيديو بثته وسائل الإعلام المحلية تصاعد دخان أسود كثيف من موقع التحطم، بينما يتجمع رجال الإنقاذ والحشود حول حطام الطائرة المنكوبة.