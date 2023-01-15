 تليجراف: بريطانيا تراجع دعم الاتفاق النووي لإيران بعد إعدام ط مواطن بريطاني - إيراني - بوابة الشروق
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تليجراف: بريطانيا تراجع دعم الاتفاق النووي لإيران بعد إعدام ط مواطن بريطاني - إيراني

علي رضا أكبري
علي رضا أكبري
لندن (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 2:01 م | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 2:01 م

تعيد المملكة المتحدة النظر في دعمها للاتفاق النووي الإيراني، عام 2015، بعد إعدام مواطن بريطاني - إيراني، طبقا لما ذكرته صحيفة "صنداي تليجراف".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، لم تحدد هوياتهم قولهم إن الظروف تغيرت منذ بدء عملية التفاوض لإحياء الاتفاق، وتراجع بريطانيا خياراتها، فيما يتعلق بالمشاركة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتعثرت المحادثات لإحياء الاتفاق منذ أغسطس العام الماضي، حيث توترت العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والأطراف الغربية المعنية - بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- بشكل متزايد، بسبب الحملة الصارمة الدموية التي تشنها البلاد ضد المتظاهرين، وبيع إيران طائرات مسيرة عسكرية إلى روسيا.

ويمكن أن يمهد إحياء الاتفاق، الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني، الطريق للولايات المتحدة لرفع العقوبات ويسمح لصادرات الطاقة الإيرانية بالعودة إلى الأسواق العالمية.

وكان موقع "ميزان" الإلكتروني قد ذكر أن إيران أعدمت السياسي البريطاني الإيراني البارز السابق، علي رضا أكبري، بسبب اتهامات بالتجسس أمس السبت.


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