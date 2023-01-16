السجن 7 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الحشيش بالإسكندرية

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله عبدالسميع خطاب، اليوم الأحد، شخص يدعى "ص.م.ط"، ميكانيكي وصاحب معرض سيارات، بالسجن لمدة 7 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المُقيدة برقم 10153 لسنة 2022 جنايات برج العرب.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخص لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة وتوزعها على عملائه في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث، أنه ونتيجة لاتصال هاتفي من أحد المصادر السرية حول اتجار المتهم بالمواد المخدرة في محيط سكنه، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده فأبصرته يبيع المواد المخدرة لأحد عملائه، فأسرعت القوة بضبطه.

وأوضحت التحقيقات أن القوة استخلصت من يد المتهم حافظة بلاستيكية، وبفضها تبين احتوائها على قطعة من مخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد عبد السلام خلف، ووائل عزيز حسن، والدكتور إيهاب السعدني.