 كم عدد الأجانب والأطفال والرضع في طائرة نيبال المنكوبة؟ - بوابة الشروق
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كم عدد الأجانب والأطفال والرضع في طائرة نيبال المنكوبة؟

أحمد علاء
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 12:27 م | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 12:27 م

أفادت السلطات النيبالية، بوجود 15 أجنبيا بين ركاب الطائرة التي تحطمت قرب مدينة بوخارا وسط البلاد صباح اليوم الأحد، فيما أكدت السفارة الروسية مقتل 4 روس كانوا على متنها.

وحسب هيئة الطيران المدني النيبالية، فإنه كان بين الركاب 53 نيباليا، وخمسة هنود، وأربعة روس، وكوريان وإيرلندي وأسترالي وأرجنتيني وفرنسي.

وذكرت شركة "ييتي" المشغلة للرحلة أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 4 من أفراد الطاقم و 68 راكبا، بينهم 3 رضع و3 أطفال و62 بالغا.

وتحطمت طائرة من طراز ATR 72 ذات محرك مروحة توربينية، بين مطاري بوخارا القديم والجديد أثناء قيامها برحلة من العاصمة كاتماندو، وأشارت تقارير أولية إلى مصرع جميع من كان على متنها.

وأكد السفير الروسي لدى نيبال أليكسي نوفيكوف، مصرع أربعة مواطنين روس كانوا على متن الطائرة، مؤكدا أن السفارة تقدم كل المساعدة اللازمة لذويهم.


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