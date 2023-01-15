مخاطر الركود العالمي تسيطر على اجتماعات منتدى دافوس

تنطلق غدا وحتى يوم 20 من الشهر الجاري الاجتماعات السنوية لمنتدى دافوس تحت شعار (التعاون فى عالم مفتت) وسط عدة أزمات سياسية واقتصادية يشهدها العالم، أصبحت تضغط على الحياة اليومية لمواطني دول العالم بصور مختلفة.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الحكومات وقطاعات الأعمال والمجتمع المدني لمناقشة حالة العالم ومناقشة الأولويات للعام المقبل، لتكون الاجتماعات منصة للانخراط في حوارات بناءة وتطلعية والمساعدة في إيجاد الحلول من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، بحسب موقع منتدى دافوس.

وستركز المناقشات على التحديات القصيرة المدى مثل كيفية تجنب مخاطر حدوث ركود عالمي في عام 2023 وكيفية ضمان عدم تراجع الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا.

وتشمل المناقشات خلال الاجتماعات، عمل المرأة، وكيفية عمل الحكومات والشركات على سد الفجوات بين الجنسين، بعد أن تحسن هذا التكافؤ بشكل ملحوظ بفعل الدوافع التشريعية والمجتمعية لمشاركة المرأة في القوى العاملة وتقليص الفجوة بين الجنسين.

كما يناقش المنتدى إزالة الحواجز التجارية في العالم النامي، إذ حقق تحالف التجارة العالمي التابع للمنتدى عائدًا على الاستثمار بنسبة 673% من خلال مشاريعه التي تسعى إلى إزالة الحواجز التجارية في هذه البلدان.

وتتطرق المناقشات كذلك إلى القضايا البيئية، وتسريع إعادة استخدام النماذج لتحقيق عالم خالٍ من النفايات البلاستيكية، وذلك من خلال الترويج للعبوات القابلة لإعادة الاستخدام.

وتتناول الاجتماعات مسألة إيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى البلدان التي تواجه أزمات إنسانية، وقد قام فريق الطوارئ اللوجستية التابع للمنتدى، والمكون من 4 شركات نقل عالمية، بتسليم المساعدات إلى أوكرانيا في خضم الأزمة الإنسانية على وقع الأعمال العسكرية هناك.

في سياق متصل أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا ونائبتها الأولى للمدير العام جيتا جوبيناث، مشاركتهما في 6 جلسات في اجتماعات المنتدى.

ومن المتوقع توافد عدد كبير من رجال الأعمال لمناقشة التحديات التي تتراوح من التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى الانهيار البيئي مع عودة المنتدى الاقتصادي العالمي إلى مقر انعقاده الشتوي.

وقال كلاوس شواب، مؤسس المنتدى ورئيسه التنفيذي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "ما زلنا جميعا محصورين في التفكير بعقلية الأزمة"، في إشارة إلى عالم يواجه حرب أوكرانيا وتغير المناخ وأزمة إمدادات الطاقة والغذاء المتزامنة.

كان آخر تجمع شتوي بالحضور الشخصي للمشاركين في دافوس في عام 2020، قبل أيام فقط من إعلان أن تفشي كوفيد-19 صار حالة طوارئ صحية عالمية. وأقيم المنتدى في 2021 عبر الإنترنت بعد تغيير موعده من يناير إلى مايو بعد ارتفاع في الإصابات.

وعن برنامج المنتدى الذي يشمل مجموعة من حلقات النقاش وتجمعات وفعاليات غير رسمية على مدى أسبوع تحت شعار "التعاون في عالم منقسم"، قال شواب "ينبغي أن يساعد دافوس في تغيير هذه العقلية".