مقتل 20 شخصا في هجوم صاروخي على مجمع سكني بوسط أوكرانيا

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ارتفع عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي على مجمع سكني في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا إلى 20 قتيلا، وفقا لبيانات رسمية.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الأوكرانية عبر تطبيق تيلجرم أنه بحلول صباح اليوم الأحد، تم إنقاذ 73 شخصا من أسفل أنقاض المبنى الذي انهار جزئيا، من بينهم 14 طفلا. ومازال البحث عن المفقودين مستمرا.

ومازال يمكن سماع استغاثات المحاصرين أسفل الانقاض بعد ساعات من الانهيار الجزئي.

وأدانت القيادة في كييف بشدة الهجمات ضد المدنيين، وتحدثت مجددا عن "الإرهاب الروسي".

وبالإضافة إلى دنيبرو، تعرضت مناطق أخرى أمس السبت للقصف، من بينها أدويسا في الجنوب وخاركيف في الشرق ولفيف في الغرب والعاصمة كييف.

وتضررت البنية التحتية المدنية، وتشمل مواقع الكهرباء مجددا، كما وردت أنباء عن انقطاع في الكهرباء.

وقال الجيش الأوكراني إنه تم إسقاط 25 صاروخا روسيا من بين 38 صاروخا.