صحيفة: رئيس وزراء العراق يؤيد بقاء القوات الأمريكية لأجل غير مسمى

دافع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرتها اليوم الأحد، عن وجود قوات أمريكية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها.



وأضاف، في المقابلة، أن الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة، وأن القضاء على تنظيم داعش يحتاج إلى المزيد من الوقت، في إشارة إلى فرق القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة متشددي التنظيم لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير، بحسب وكالة رويترز.



وقال السوداني، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، للصحيفة، إنه يعتزم إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين الشهر المقبل، مضيفا أن العراق يود أن تكون علاقاته مع واشنطن مماثلة لتلك التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج.



ومضى يقول إنه لا يرى أنه من المستحيل أن يكون للعراق علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة.