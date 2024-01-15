الرئيس الأمريكي الأسبق: بعض الدول تحاول التراجع عن تعهدات كوب 28

قال نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل جور، اليوم الإثنين، إن بعض الدول تحاول التنصل من الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في قمة المناخ "كوب 28" للابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري.

وكانت 197 دولة قد اتفقت في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في دبي على تسريع إزالة الوقود الأحفوري من أنظمة الطاقة الخاصة بها في غضون العقد الجاري، والتخلص منه نهائيا بحلول منتصف القرن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن آل جور الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة "جينيريشن إنفستمنت مانجمنت" قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد الأسبوع الجاري في دافوس بسويسرا، إن بعض الدول تزعم الآن أن جزءا من هذا التعهد اختياري.

وقال آل جور، الذي لم يذكر دول محددة بالاسم: "بعض أولئك الذين وقعوا على هذا التعهد يحاولون الآن الادعاء بأنه كان اختياريا ويحاولون الانسحاب قليلا منه، هناك الكثير من الثغرات والكثير من العبارات الخادعة".