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الدفاع التركية: تحييد 10 إرهابيين في شمالي العراق

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 12:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 12:52 ص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 10 "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، في عمليات جوية مفاجئة على شمال العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، "مخالبنا الفولاذية تستمر في تحطيم أوكار الإرهابيين"، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم أنقرة كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم أسرهم أو قتلهم أو إصابتهم على أيدي الجيش.


وفي 17 أبريل عام2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب "بي كيه كيه " بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق، كما تشن تركيا عمليات ضد الحزب في سوريا أيضا.


ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

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