مصطفى كامل ينعى الملحن وليد عبد العظيم

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نعى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الملحن وليد عبد العظيم، الذي غيبه الموت اليوم.

وقالت نقابة المهن الموسيقية فى بيان: "تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجميع الموسيقيين، الملحن وليد عبد العظيم، داعين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

الملحن وليد عبدالعظيم قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا شهيرة مع كبار نجوم الأغنية من بينهم مصطفى كامل، حكيم، عبدالباسط حمودة، دياب، سمسم شهاب.

ومن أبرز أغاني الملحن الراحل: "أنا مش عارفني، مين غيرك فاضلي، الجو هادي خالص، سلفني ضحكتك، الإحساس نعمة" وغيرها من الأغاني.

وكان كتب مصطفى كامل على حسابه الرسمي بفيسبوك: "البقاء والدوام لله وحده، توفي إلى رحمة الله الفنان الجميل وليد عبد العظيم.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".