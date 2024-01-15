تايوان: قطع جزيرة ناورو علاقاتها معنا سيكون له تأثير اقتصادي محدود

قالت وزارة الشئون الاقتصادية التايوانية، في بيان لها، إن حجم تجارة تايوان مع الدولة الجزيرة ناورو يبلغ نحو 237 ألف دولار فقط، ولا توجد اتفاقات استثمارية أو تجارية بين الدولتين.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الوزارة قالت في البيان إن تايوان تأسف بشدة لقرار ناورو على الرغم من أنه ليس له تأثير اقتصادي أو تجاري كبير.



وكانت حكومة ناورو قد قالت في بيان اليوم الاثنين، إنها سوف تحول علاقاتها الدبلوماسية إلى الصين بدلا من تايوان.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة قالت في البيان إنها سوف "تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان ابتداء من اليوم"، كما لن تعمل على تطوير أي علاقات رسمية أو تبادل رسمي مع تايوان.



وكانت انتخابات أمس الأول السبت في تايوان قد اسفرت عن اختيار لاي تشينج-تي، نائب رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، رئيسا لتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، متقدما على منافسه المقرب للصين من حزب المعارضة الرئيسي.