وزير الدفاع الأمريكي يغادر المستشفى بعد فترة إقامة سرية

خرج وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من المستشفى، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان اليوم الاثنين، بعد أسبوعين من دخوله المستشفى بسبب مضاعفات إثر جراحة للعلاج من سرطان البروستاتا.



وقال البيان إن أوستن يتعافى "بشكل جيد" وسيعمل عن بعد "لفترة من الوقت قبل أن يعاود العمل بشكل كامل في البنتاجون".



وتابع البيان، "إنه يتمتع بالوصول الكامل إلى قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة".



وقال أوستن في بيان إنه "ممتن للرعاية الممتازة التي تلقيتها في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني وأريد أن أشكر الأطباء وطاقم التمريض المتميزين على عملهم الاحترافي ودعمهم الرائع".



وأعلن الرجل البالغ من العمر 70 عاما عن إصابته بسرطان البروستاتا الأسبوع الماضي، بعد خضوعه لعملية جراحية في ديسمبر.



وتم إدخاله إلى المستشفى العسكري في أول يناير الجاري بسبب حدوث مضاعفات.



ولم يعلن البنتاجون حتى الخامس من يناير أن وزير الدفاع قد تم نقله إلى المستشفى.



وتبين فيما بعد أنه حتى البيت الأبيض لم يتم إخطاره لبعض الوقت بشأن تشخيص مرض أوستن وعلاجه ودخوله المستشفى.



وأثارت السرية فضيحة صغيرة، خاصة مع احتدام حربي غزة وأوكرانيا، لكن الرئيس جو بايدن قال الأسبوع الماضي إنه لا يزال يثق في أوستن.