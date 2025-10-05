النائب سامي سوس: نصر أكتوبر كان ثمرة لإرادة صلبة وتكاتف شعبي غير مسبوق

- سامي سوس: انتصارات أكتوبر ستظل علامة مضيئة في سجل التاريخ الوطني



أكد الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة ستظل علامة مضيئة في سجل التاريخ الوطني، تُجسد وحدة الشعب المصري وصلابته وإيمانه العميق بقدرة أبنائه على صنع المستحيل، مشيرًا إلى أن هذا اليوم الخالد يمثل نقطة تحول في تاريخ الأمة العربية بأسرها.

وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن نصر أكتوبر لم يكن نتاج قوة السلاح فحسب، بل كان ثمرة لإرادة صلبة وتكاتف شعبي غير مسبوق، التف فيه المصريون حول جيشهم العظيم في ملحمة وطنية جمعت الفلاح والعامل والطالب والجندي على هدف واحد هو استرداد الأرض والكرامة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما شهده الوطن في تلك الأيام من تلاحم ووعي هو ذات الروح التي تقود مسيرة الدولة المصرية اليوم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن معركة التنمية والبناء الحالية تمثل امتدادًا طبيعيًا لروح أكتوبر، إذ تخوض مصر معركة لا تقل شرفًا عن معركة التحرير، هدفها رفعة الوطن وبناء مستقبله.

وأكد سوس، أن ذكرى أكتوبر يجب أن تكون دافعًا للأجيال الجديدة لاستلهام قيم التضحية والعطاء والعمل الجماعي، حتى يدرك الشباب أن ما تحقق كان بفضل الإيمان بالوطن وليس بالصدفة، داعيًا إلى ترسيخ الوعي الوطني في نفوسهم ليحافظوا على مكتسبات هذا الوطن العظيم.

واختتم النائب سامي سوس بيانه، بالتأكيد على أن مصر ستظل بخير ما دامت متحدة، قوية بجيشها وشعبها، وفية لدماء شهدائها، ماضية نحو مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها، مشيدًا بالدور البطولي للقوات المسلحة التي تبقى درع الوطن وسيفه في كل وقت.