سامح صلاح مديرا رياضيا لسلة الأهلي بني غازي الليبي

أعلن نادي الأهلي بني غازي الليبي رسميًا تعيين سامح صلاح، المدير الإداري لمنتخب مصر لكرة السلة، في منصب المدير الرياضي لفريق كرة السلة بالنادي.

ومن المقرر أن يتولى سامح صلاح، إلى جانب مهامه كمدير رياضي للفريق الأول، مسؤولية إدارة قطاع الناشئين بالنادي الليبي، في إطار خطة الإدارة لتطوير منظومة كرة السلة وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والقاري.

ويُعد سامح صلاح من أبرز الكوادر الإدارية في كرة السلة المصرية، إذ يمتلك خبرة طويلة في إدارة الفرق والمنتخبات، حيث شغل سابقًا منصب المدير الإداري لكل من منتخب مصر الأول لكرة السلة، ونادي الاتحاد السكندري، ونادي سبورتنج.

ويستعد فريق الأهلي بني غازي حاليًا للمشاركة في بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL 6) خلال الفترة المقبلة، ساعيًا لتقديم أداء قوي وتمثيل مشرف للكرة الليبية في البطولة القارية.