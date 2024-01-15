باحث أمريكي: ناخبو تايوان وضعوا الرئيس الصيني في حجمه الحقيقي

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس تايوان الجديد لاى تشينج تى، مرشح الحزب الديمقراطى التقدمى التايوانى، يوم السبت الماضي، أن نتيجة الانتخابات فى البلاد أظهرت للعالم أن تايوان اختارت الوقوف إلى جانب الديمقراطية، أكدت الصين معارضتها الشديدة للإجراءات الرامية إلى تحقيق استقلال الجزيرة وتدخل القوى الخارجية فيها.

ويقول الباحث الأمريكي جوردون تشانج، مؤلف كتاب "الانهيار القادم للصين"، في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي، إن نتائج الانتخابات كشفت وقوف الناخبين التايوانيين في وجه الصين وكل حديثها عن الحرب في الأسابيع الماضية.

وفاز نائب الرئيسة، لاي تشينج تي، من الحزب الديمقراطي التقدمي بالرئاسة بنسبة 1ر40% من الأصوات. وانتخب هسياو بي خيم، ممثل تايبيه في واشنطن مؤخرا، نائبا للرئيس.

وحصل عمدة مدينة نيو تايبيه، هو يو إيه، من حزب الكومينتانج المعارض على نسبة 5ر33%، وجاء كو ون جي، من حزب الشعب التايواني الجديد في المركز الثالث بنسبة 5ر26%.

وكانت الانتخابات تاريخية. وللمرة الأولى منذ عام 1996، عندما أجرت الجزيرة الجمهورية أول انتخابات رئاسية ديمقراطية، يفوز حزب بفترة رئاسية ثالثة على التوالي.

وفي السابق، كان الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، وحزب الكومينتانج، يتبادلان الرئاسة كل ثماني سنوات.

وكانت حملة لاي متعثرة قبل بضعة أسابيع حيث كان الناخبون يعبرون عن عدم رضاهم عن حكم الحزب الديمقراطي التقدمي بشأن قضايا لقمة العيش. ثم قررت بكين أن يكون لها دور، واصفة نائب الرئيس بأنه "انفصالي" و"مدمر للسلام". ونتيجة لذلك، بدأ الناخبون التايوانيون في التركيز على عرقهم والتهديد الصيني.

ويمثل الحزب الديمقراطي التقدمي "الأخضر" الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم "تايوانيين". وعلى الدوام، يعرف أكثر من 60% من سكان الجزيرة البالغ عددهم 5ر23 مليون نسمة أنفسهم بأنهم "تايوانيون فقط"، وتظهر بعض استطلاعات الرأي أكثر من 80% بينما يقول أقل من 5% بشكل عام إنهم "صينيون فقط".

وفر حزب الكومينتانج "الأزرق" الذي ينتمي إليه "هو"، إلى تايوان في عام 1949 حيث كان يخسر الحرب الأهلية الصينية وينظر إليه على أنه حزب العرقية الصينية في الجزيرة. ولا يزال الكثيرون يعتبرونهم غزاة، خاصة بعد "الإرهاب الأبيض" الوحشي للكومينتانج، وهي حملة استمرت أربعة عقود ضد السكان المحليين، التايوانيين.

وتعلن بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وهي الآن تفضل حزب الكومينتانج، لأن ضم الصين السلمي للجزيرة لا يصبح ممكنا من الناحية العملية إلا عندما يعتقد شعب تايوان أن لديه تراثا مشتركا مع أولئك الموجودين في "البر الرئيسي".

ويقول تشانج إن حديث بكين عن الحرب، حيث أعلن مسئول صيني كبير هذا الشهر أن انتخابات تايوان قدمت خيارا بين "السلام والحرب"، قد ذكّر الناخبين فقط بأنه على الرغم من عدم الرضا عن الحزب الديمقراطي التقدمي، فإن الحزب الحاكم كان أكثر قدرة على الحفاظ على وجود تايوان المنفصل. ولا يريد التايوانيون، خاصة بعد رؤية كيف خنقت بكين هونج كونج في السنوات الأربع الماضية، أن يحكمهم النظام الصيني.

وهامش لاي يوم السبت أكبر من ذلك في استطلاعات الرأي التي نشرت قبل سريان فترة التعتيم على الاقتراع التي استمرت 10 أيام. وبوسعه أن يشكر "ما يينج جيو" من حزب الكومينتانج لمساعدته على زيادة تقدمه الضئيل آنذاك في الأيام التي سبقت التصويت. فقد دعا ما، وهو رئيس سابق، في مقابلة تلفزيونية في 10 يناير مع دويتشه فيله بشكل أساسي إلى الاستسلام لبكين وأخبر شعب تايوان أنه يمكنهم الوثوق بشي جين بينج.

وقال ما تشون وي، من جامعة تامكانج في مدينة نيو تايبيه لصحيفة ستريتس تايمز السنغافورية: "التوقيت مؤسف للغاية بالنسبة لحملة هو. إذا كان "ما " قد قال ما قاله قبل شهرين، فربما كان المواطنوم قد نسوا ذلك الآن. لكن قول هذه الأشياء قبل أيام قليلة من الانتخابات من المرجح أن يكلف الحزب خسارة الناخبين العاديين الذين يحسمون نتيجة الانتخابات".

ولا شك أن ما يينج جيو، الرئيس من 2008 إلى 2016، سجل نقاطا بـ6ر1% من الناخبين الذين يريدون الوحدة الفورية مع الصين، ولكن بالتأكيد ليس أي شخص آخر.

ولم تتم دعوة الرئيس السابق، الذي كان يقوم بحملة انتخابية لهو، إلى أهم حدث لحملة حزب الكومينتانج، وهو تجمع حاشد عقد في اليوم السابق للانتخابات في مدينة تايبيه الجديدة.

وكان هو، من خلال عدم ضم ما، يحاول طمأنة الناخبين بأنه لن يفرط في تايوان للصين. وكانت رسالته طوال الحملة أنه كان الأكثر قدرة على التعامل مع الصين والحفاظ على ديمقراطية الجزيرة.

ولسوء حظ حزب الكومينتانج، يتعين عليه أن يجتذب كل من الصينيين في تايوان، قاعدته الأساسية، والتايوانيين الأصليين، الذين بدأوا في الهيمنة على السياسة ولديهم تطلعات مختلفة عن الصينيين.

ويرى تشانج أنه لابد أن يكون شي جين بينج في الوقت الحالي غاضبا. وفي رسالته بمناسبة العام الجديد 2024، أشار إلى أنه سيضم تايوان قريبا. وأعلن الرئيس الصيني في فقرة يبدو أنها تسرد ما سيحدث هذا العام: "من المؤكد أنه سيتم إعادة توحيد الصين، ويجب على جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان أن يلتزموا بحس مشترك بالهدف وأن يشاركوا في مجد تجديد شباب الأمة الصينية".

لقد بالغت الصين في لعب دورها. وقال بوب يانج، وهو أستاذ متقاعد ورئيس سابق لجمعية فورموسان للشؤون العامة الموالية لتايوان، لمعهد جيتستون: "أعتقد أن الأشخاص هنا معتادون على التهديدات التي لا نهاية لها القادمة من الصين. يبدو أنهم يتعاملون مع الأمر بهدوء".

وكما يخبرنا يانج، الموجود الآن في تايوان بعد حملته الانتخابية لمرشحي الحزب الديمقراطي التقدمي، فإن تهديدات الصين بدأت تتلاشى. إذ أن شعبا حرا يعيش على بعد ما يزيد قليلا عن 100 ميل من الدولة الصينية المهددة يرفض أن يتعرض للترهيب.

فقد سمع التايوانيون تهديدات شي جين بينج، وأصبحوا أكثر تحديا، ووضعوه في حجمه الحقيقي الآن.

ويختتم تشانج تقريره بقوله إن شعب جزيرة تايوان الصغيرة لا يخاف من الصين الكبيرة. فهم مصدر إلهام لتحرير الناس في كل مكان.