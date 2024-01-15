رئيسة تايوان السابقة تشيد بالشراكة الوثيقة بين واشنطن وبلادها

أشادت رئيسة تايوان المنتهية ولايتها، تساي إينج-وين، اليوم الاثنين، بالشراكة الوثيقة والمتينة بين واشنطن وبلادها، مضيفة أن الزيارة الحالية للوفد الأمريكي تؤكد دعم الولايات المتحدة للديمقراطية التايوانية.

ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية عن إينج-وين قولها خلال لقائها بوفد أمريكي زائر: "لقد كانت الولايات المتحدة دائمًا شريكًا حاسمًا في عملية التنمية الديمقراطية في تايوان، حيث أظهرت الدعم والاعتراف بإنجازاتنا الديمقراطية من خلال البيانات العامة والإجراءات الملموسة على مختلف المنصات الدولية".

وبدوره، أكد الوفد الأمريكي الزائر التزام أمريكا تجاه تايوان، خلال اجتماع مع الرئيسة تساي إنج ون، كما هنأ مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي، تايوان على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة، يوم السبت الماضي، حيث قال هادلي، إن ديمقراطية تايوان، التي تقوم على الشفافية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحرية، تضرب مثالا مشرقا للعالم.

وقال إن الولايات المتحدة ستقف جنبًا إلى جنب مع أصدقائها، ويتطلع الوفد إلى الاجتماع مع الرئيس المنتخب لاي تشينج-تي وغيره من المسئولين المنتخبين للتعبير عن دعم الولايات المتحدة للتعاون الوثيق مع تايوان.

كما أكد هادلي، أنه حريص على الحفاظ على العلاقات الثنائية تحت قيادة الحكومة الجديدة والاشتراك في حماية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

تأتي تصريحات الرئيسة التايوانية المنتهية ولايتها خلال لقائها بالوفد الذي أوفدته الولايات المتحدة إلى تايوان، اليوم الاثنين، بعد يومين على انتخاب خليفتها لاي تشينج-تي.

ويضم الوفد مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي، ونائب وزير الخارجية السابق جيمس شتاينبرغ، ورئيسة المعهد الأمريكي في تايوان لورا روزنبرغر.