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تواصلت الغارات الإسرائيلية العنيفة على مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم 101 من الحرب على قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا و265 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 23968 شهيدا و60582 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الوسطى

ويواصل جيش الاحتلال تدمير المباني في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، حيث دمر الاحتلال مدرسة وروضة ومسجد الدعوة شمال النصيرات.

وتمكنت طواقم الإسعاف من انتشال شهيد و4 إصابات من محيط مدرسة خالد بالنصيرات بعد استهدافهم من قبل طائرة مسيرة لجيش الاحتلال.

غزة

وارتقى 33 شهيدا وعشرات المصابين جراء قصف الاحتلال على منازل في مدينة غزة فجر اليوم.

وتكافح مدينة غزة لإعادة الحياة إلى شوارعها بعد تراجع الدبابات من معظم شوارع المدينة منذ نحو عشرة ايام.

وأعلن الهلال الأحمر إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في محافظة غزة بعد توقفها قسرًا منذ نحو شهرين جراء محاصرة الاحتلال مركز إسعاف غزة ومستشفى القدس.

وأكد أنه عزز خدماته الإسعافية في محافظة شمالي غزة بمركبات إسعاف إضافية.

كما أعلنت لجنة الطوارئ بمخيم الشاطئ رفع الآذان فوق أحد المساجد المدمرة في المخيم لأول مرة منذ أسابيع، بعد أن دمر الاحتلال جميع مساجد المخيم.

خان يونس

وارتقى شهيدان وعدد من الإصابات جرّاء استهداف الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس.