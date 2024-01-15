الحوثي: أي اعتداء أمريكي أو بريطاني جديد لن يبقى دون رد وعقاب

قال المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، إن «القوات البحرية التابعة للجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة»، مشيرًا إلى أن «الإصابة كانت دقيقة ومباشرة».



وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين: «إن القوات المسلحة اليمنية تعتبر السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية كافة المشاركة في العدوان على بلدنا أهدافا معادية ضمن بنك أهداف قواتنا».



وأشار إلى أن «الحوثي تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة»، منوهًا أن «أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب».



وأوضح أن «جماعة الحوثي مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية، وفرض قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».



وأكد «استمرار حركة التجارة في البحرين العربي والأحمر إلى الوجهات كافة، عدا موانئ فلسطين المحتلة»، موضحًا أنها «مستمرة في اتخاذ الإجراءات الدفاعية والهجومية كافة، ضمن حق الدفاع والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني»، بحسب ما جاء في البيان.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، إصابة سفينة حاويات مملوكة لجهات أمريكية بصاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن.



وقالت القيادة في بيان إن «المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا الساعة الرابعة عصراً بتوقيت صنعاء صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن وأصابوا سفينة الحاويات (نسر جبل طارق) التي ترفع علم جزر مارشال وتملكها وتديرها جهات أمريكية».



وأشار البيان، الذي نشرته القيادة المركزية على منصة «إكس»، إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة، وأن السفينة تواصل رحلتها.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم في وقت سابق اليوم، رصد إطلاق صاروخ آخر باتجاه الممرات الملاحية في جنوب البحر الأحمر، لكن عملية الإطلاق فشلت حيث انفجر الصاروخ في اليمن.