لوفتهانزا تستهدف توظيف 13 ألف موظف خلال العام الحالي

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تخطط مجموعة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا لتوظيف حوالي 13 ألف موظف في مختلف شركاتها وقطاعاتها خلال العام الحالي في ظل معاناة صناعة الطيران العالمية من نقص العمالة في مواجهة تعافي الطلب على خدماتها منذ انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت لوفتهانزا في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوظائف المتاحة تشمل قطاعات أطقم الضيافة والطيارين وتكنولوجيا المعلومات والفنيين بشكل خاص.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخطة تتضمن توظيف أكثر من 3500 من أطقم الضيافة وألف طيار ومساعد طيار وحوالي 2000 فني.

وفي العام الماضي، وظفت لوفتهانزا أكثر من 13 ألف موظف ليصل إجمالي عدد العاملين لديها إلى 95 ألف موظف تقريبا.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة لوفتهانزا طلب شراء 200 طائرة قصيرة المدى من شركتي صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص والأمريكية بوينج في صفقة تقدر قيمتها بحوالي تسعة مليارات دولار.