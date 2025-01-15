رئيس سريلانكا يجري محادثات مع الزعيم الصيني

أجرى رئيس سريلانكا ذو التوجه الماركسي أنورا كومارا ديساناياكي، محادثات مع الزعيم الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، بعد شهر من زيارته للهند، في أول رحلة خارجية له، منذ فوزه في الانتخابات في سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن دعم القوتين الإقليميتين القويتين والمتنافستين، أمر بالغ الأهمية لسريلانكا؛ للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود، والتي أدت إلى اضطرابات سياسية ومهدت الطريق أمام ديساناياكي للوصول إلى السلطة.

وكانت الصين في السابق، ينظر إليها بوصفها صاحبة اليد العليا في سريلانكا بفضل قروضها الضخمة واستثماراتها في البنية الأساسية.

وعلى الرغم من أن الصين مازالت أكبر مقرض ثنائي للبلاد، إلا أن الانهيار الاقتصادي في سريلانكا، أتاح الفرصة للهند، التي تدخلت بمساعدات مالية ومادية ضخمة، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية.