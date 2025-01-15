قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهراً.

وأضافت حماس، في بيان لها عبر قناتها على تطبيق "تيليجرام": "اتفاق وقف العدوان على غزَّة إنجازٌ لشعبنا ومقاومتنا وأمّتنا وأحرار العالم، وهو محطَّة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".

وأوضحت أن ها الاتفاق، يأتي هذا الاتفاق، انطلاقاً من مسئوليتها تجاه الشعبنا الفلسطيني الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍّ لشلاَّل الدَّم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها.

وأعربت الحركة عن تقديرها وشكرها لكلّ المواقف المشرّفة الرَّسمية والشعبية التي تضامنت مع غزَّة، ووقفت مع الشعب الفلسطيني، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربياً وإسلامياً ودولياً، مردفة: "والشكر الخاص للإخوة الوسطاء، الذين بذلوا جهداً كبيراً للوصول إلى هذا الاتفاق، وخاصَّة قطر ومصر".

وأكد رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن، الوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق لنار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، يبدأ تنفيذه يوم الأحد المقبل.