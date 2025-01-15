البحرية الهندية تطلق غواصة وسفنا حربية لتوفير الحماية من التواجد الصيني في المحيط الهندي

أطلقت البحرية الهندية، اليوم الأربعاء، غواصة ومدمرة وفرقاطة تم بناؤها في حوض لبناء السفن تديره الدولة؛ لتبرز بذلك أهمية حماية منطقة المحيط الهندي التي تمر خلالها 95% من حركة التجارة الهندية في ظل التواجد الصيني القوي.
وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سين، إن أهمية المحيط الأطلنطي تحولت إلى منطقة المحيط الهندي، التي أصبحت مركزا لتنافس القوى الدولية.
وأضاف: "الهند تولى أكبر أهمية لجعل البحرية قوية لحماية مصالحها".
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء تدشين هذه السفن في حوض مازاجون للسفن في مومباي: "إطلاق 3 مقاتلات بحرية رئيسية يمثل قفزة كبيرة نحو تحقيق رؤية الهند لكي تصبح رائدة عالميا في قطاعي الصناعة الدفاعية والأمن البحري".