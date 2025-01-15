 البحرية الهندية تطلق غواصة وسفنا حربية لتوفير الحماية من التواجد الصيني في المحيط الهندي - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يناير 2025 12:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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البحرية الهندية تطلق غواصة وسفنا حربية لتوفير الحماية من التواجد الصيني في المحيط الهندي

مومباي - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 12:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 12:09 م

أطلقت البحرية الهندية، اليوم الأربعاء، غواصة ومدمرة وفرقاطة تم بناؤها في حوض لبناء السفن تديره الدولة؛ لتبرز بذلك أهمية حماية منطقة المحيط الهندي التي تمر خلالها 95% من حركة التجارة الهندية في ظل التواجد الصيني القوي.

وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سين، إن أهمية المحيط الأطلنطي تحولت إلى منطقة المحيط الهندي، التي أصبحت مركزا لتنافس القوى الدولية.

وأضاف: "الهند تولى أكبر أهمية لجعل البحرية قوية لحماية مصالحها".

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء تدشين هذه السفن في حوض مازاجون للسفن في مومباي: "إطلاق 3 مقاتلات بحرية رئيسية يمثل قفزة كبيرة نحو تحقيق رؤية الهند لكي تصبح رائدة عالميا في قطاعي الصناعة الدفاعية والأمن البحري".

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