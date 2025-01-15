جزر القمر:الحزب الحاكم يفوز بـ 28 من أصل 33 مقعدا في الانتخابات البرلمانية

فاز الحزب الحاكم في جزر القمر بـ 28 مقعدا من أصل 33 مقعدا في البرلمان، وفقا لنتائج الانتخابات التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء.



ويعني ذلك أن "حزب المؤتمر من أجل تجديد جزر القمر" بقيادة الرئيس غزالي عثماني أبقى على أغلبية في برلمان أرخبيل جزر القمر في المحيط الهندي.

ويتعين أن يتم تأكيد النتائج من قبل المحكمة العليا.

وقد قاطعت بعض الأحزاب المعارضة انتخابات يوم الأحد، حيث سبق لها أن اتهمت الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات.



يشار إلى أن جزر القمر هي أرخبيل مكون من ثلاث جزر قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا بالقرب من مدغشقر. وقد شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1975، حيث تولى عثماني، وهو ضابط عسكري سابق، السلطة لأول مرة في عام 1999 بعد الإطاحة بالرئيس السابق.

