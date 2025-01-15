عضو مجلس الشيوخ الأمريكي: الصين أكبر تهديد لأمريكا في القرن الـ21

أعرب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، عن رؤية قاتمة لتبعات "العلاقة غير المتوازنة" لأمريكا مع الصين، مرددا خطاب الرئيس المنتخب دونالد ترامب المناهض للعولمة.

وتطرق روبيو- مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير خارجية أمريكا- إلى القضايا التي تعصف بالشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا، كما ركز الكثير من جلسة المصادقة التي استمرت 5 ساعات في التحذير من أن الصين ستظل "أكبر تهديد" لازدهار أمريكا في القرن الحادي والعشرين ما لم يتم إجراء تحولات سياسية سريعة وضخمة.

وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "إذا لم نغير المسار، سنعيش في عالم سيكون الكثير مما يهمنا فيه على أساس يومي، من أمننا إلى صحتنا، معتمدا على ما إذا كانت الصين ستسمح لنا بالحصول عليه أم لا".

ولدى سؤاله عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي انتقده ترامب مرارا، شدد روبيو على قيمته واصفا إياه "بالتحالف بالغ الأهمية"، ولكنه دعم وجهة نظر ترامب في أن بعض الحلفاء الأوروبيين يجب أن يساهموا أكثر في الدفاع الجماعي عن أنفسهم.





