تقرير إسرائيلي: صفقة تبادل الأسرى مع حماس في طريقها إلى التوقيع

قال مصدر إسرائيلي لصحيفة «معاريف» العبرية، إن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب «في طريقها إلى التوقيع».

وزعم المصدر في تصريحات للصحيفة العبرية، اليوم الأربعاء، أن «الموافقة على الصفقة جاءت من حركة حماس».

ونقلت عن صحيفة «وول ستريت جورنال»، قولها إن «محمد السنوار وافق من حيث المبدأ على بنود الاتفاق».

وستشهد المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق سراح 33 محتجزًا لدى حماس، بما في ذلك النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين والجرحى.

وقال مسئول إسرائيلي إن إسرائيل ستفرج عن «عدة مئات» من الأسرى الفلسطينيين في المقابل، بما في ذلك فلسطينيون أدينوا بقتل إسرائيليين.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم بعد بعدد محدد من الأسرى الذين ستفرج عنهم، لأن حماس لم تحدد بعد عدد الرهائن الـ 33 الذين ما زالوا على قيد الحياة.

ووافقت إسرائيل على إطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل رهائن أحياء، وليس مقابل جثث القتلى.