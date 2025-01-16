نتنياهو يشكر ترامب على مساعدته في الدفع باتفاق غزة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصالًا هاتفيًا مساء الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، توجه نتنياهو بالشكر إلى ترامب على مساعدته في الدفع باتفاق إطلاق سراح المحتجزين، ومساعدة تل أبيب في إنهاء معاناة العشرات منهم.

وأكد خلال الاتصال أنه «ملتزم بإعادة جميع المختطفين بأي وسيلة ممكنة»، مثمنًا تصريحات ترامب بشأن تعاون واشنطن مع بلاده لضمان ألا تكون غزة «ملاذًا للإرهاب» مرة أخرى.

وبحسب البيان، اتفق الجانبان على الاجتماع قريبا في واشنطن؛ لبحث هذا الموضوع وغيره من القضايا المهمة.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.

ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.