إسرائيل تتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن غزة في غضون يوم

تتوقع الحكومة الإسرائيلية أن يتم الإعلان عن اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى في غزة في وقت لاحق من يوم الأربعاء أو الخميس، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر لشبكة CNN.

وقال أحد المصدرين: «نحن قريبون جدًا».

وأضاف المصدران أنه تم تحقيق تقدم كبير، مضيفين: «إذا تم الانتهاء من الاتفاق، فمن المرجح أن يبدأ التنفيذ الأحد».

وحتى بعد موافقة المفاوضين من حماس وإسرائيل في الدوحة على الاتفاق، فإن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي والحكومة الكاملة سيظلان بحاجة إلى الموافقة على الاتفاق بأغلبية بسيطة.

وستستمع المحكمة العليا الإسرائيلية بعد ذلك إلى الالتماسات المعارضة لإطلاق سراح الفلسطينيين المقرر منحهم حريتهم كجزء من الاتفاق.