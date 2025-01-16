23 شهيدا فلسطينيا في غزة جراء عدوان الاحتلال منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار

استشهد 23 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، وذلك عقب الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد 18 مواطنا، وجرح آخرين، في قصف الاحتلال منازل لمواطنين قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وقال مراسل الوكالة، إن قوات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة «النبيه» في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة «اللحام» بمنطقة طقيزان رشوان» جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف مراسل الوكالة، أن قوات الاحتلال قصفت عدة منازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء.