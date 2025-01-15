مصدر فلسطيني: الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى سيكون في القاهرة

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قال مصدر فلسطيني لفضائية «العربية»، إن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى سيكون في القاهرة.

وأضاف المصدر – الذي لم تسمه القناة – في تصريحات مساء الأربعاء، أن «حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وافقت على صفقة غزة».

وأشار إلى أن «الخرائط التي قدمتها إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة تتوافق مع مطالب الفصائل».

وفي وقت سابق، قال مصدر قريب من المفاوضات الجارية لقناة «الشرق» الإخبارية، إن الحركة أبلغت الوسطاء موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف المصدر أن «حماس سلمت ردها الإيجابي في وقت سابق على المسودة النهائية للاتفاق، والتي تشمل صفقة تبادل الأسرى ووقف النار، بعد إتمام التفاصيل الفنية والميدانية».

وذكر المصدر أن «فصائل المقاومة (الفلسطينية) اتفقت فيما بينها، وأبلغت الوسطاء موافقتها على صفقة التبادل ووقف النار».

في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، موافقة «حماس» على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد أن ذكر مسئول إسرائيلي أن الحركة أعطت موافقتها على المقترح.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مكتب نتنياهو قوله: «بخلاف التقارير، لم تقدم حماس بعد ردها على المقترح».

فيما أكد مصدر إسرائيلي لقناة «كان»، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أن قيادة حماس في غزة أعطت موافقة إيجابية على الاتفاق المقترح.

وأضاف المصدر أن الإعلان الرسمي عن التوصل إلى الاتفاق «قد يتم قريباً».