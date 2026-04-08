فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي

توج فخري لاكاي، لاعب سيراميكا كليوباترا، بجائزة رجل المباراة بعد الأداء المتميز الذي قدمه خلال مواجهة الأهلي، الثلاثاء على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وافتتح لاكاي التسجيل في الدقيقة 40، مستفيدًا من خطأ حارس الأهلي مصطفى شوبير، ليمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول. هدف اللاعب الرائع كان أبرز ما ميز اللقاء، وأكد ذكاءه الهجومي وقدرته على استغلال الفرص الحاسمة لصالح فريقه.

وفي الشوط الثاني، ضغط الأهلي بقوة بحثًا عن تعديل النتيجة، وتمكن ياسر إبراهيم من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 بعد متابعة متقنة داخل منطقة الجزاء، ليضمن الفريق الأحمر نقطة ثمينة في بداية مرحلة التتويج.