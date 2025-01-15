ما هي أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

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يترقب العالم خلال الساعات المقبلة، بيانًا مشتركًا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك وفقًا لما أفاده مصدر مصري مطلع لقناة «القاهرة الأخبارية».

وعلى مدار الساعة الماضية، استعرضت «القاهرة الإخبارية» أبرز بنود الاتفاق، نقلًا عن مصادرها، والتي نستعرضها لكم في «الشروق»، كالآتي:

- اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.

- الاتفاق يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود، سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك.

- الاتفاق يؤكد إعادة إعمار قطاع غزة، وفتح المعابر الحدودية، والسماح بحركة السكان ونقل البضائع.

- الاتفاق يؤكد عودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال.

- الاتفاق الإطاري مكون من 3 مراحل مترابطة، يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال 42 يوما.

• تفاصيل المرحلة الأولى

- المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تتضمن التوقف المؤقت عن العمليات العسكرية من قبل الطرفين.

- المرحلة الأولى تتضمن انسحاب قوات الاحتلال شرقًا وبعيدًا عن المناطق المكتظة بالسكان، لتتمركز على الحدود في جميع مناطق القطاع.

- المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تتضمن توقفًا مؤقتًا للطيران الحربي الإسرائيلي والاستطلاعي بغزة يوميا لمدة 10 ساعات.

- تنسحب قوات الاحتلال في اليوم السابع من المرحلة الأولى كليا من شارع رشيد شرقا إلى شارع صلاح الدين.

- في اليوم السابع من المرحلة الأولى يتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في منطقة شارع رشيد.

- في اليوم السابع من المرحلة الأولى يتم بدء عودة النازحين داخليًا إلى مناطق سكناهم، كما تتاح للسكان الحركة بحرية جميع مناطق القطاع.

- سيتم دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع رشيد من أول يوم.

- اليوم الـ22 من المرحلة الأولى سيتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية كليًا، واستمرار عودة النازحين داخليا إلى أماكن سكناهم.

- قوات الاحتلال تنسحب في اليوم الـ22 من وسط قطاع غزة، خاصة محور نتساريم ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين، لمنطقة بمحاذاة الحدود.

• ضوابط تبادل الأسرى والمحتجزين

- تطلق حركة المقاومة حماس خلال المرحلة الأولى سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا - الأحياء والرفات - مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

- تبادل المحتجزين مرتبط بمدى الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها إيقاف العمليات، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، ودخول المساعدات.

- ضوابط تبادل المحتجزين والأسرى في المرحلة الأولى، لا تشكل أساسا للتفاوض على ضوابط التبادل بالمرحلة الثانية.

- البدء بمباحثات غير مباشرة بين الطرفين (إسرائيل وحماس) بشأن الاتفاق على شروط تنفيذ المرحلة الثانية، بما لا يتجاوز اليوم الـ16 من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

• إدخال المساعدات وإعادة الإعمار

- الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات الأخرى ستقوم بأعمالها لتقديم الخدمات الإنسانية بكل مناطق القطاع، واستمرار ذلك بكل مراحل الاتفاقية.

- المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تشهد البدء في إعادة تأهيل البنية التحتية بجميع مناطق القطاع.

- إدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني لإزالة الركام والأنقاض في المرحلة الأولى، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

- المرحلة الأولى تشهد تسهيل إدخال ليس أقل من 60 ألف بيت مؤقت وكارافان، و200 ألف خيمة.

- خلال المرحلة الأولى سيتم السماح لعدد يتفق عليه من العسكريين الجرحى بالسفر من خلال معبر رفح، لتلقي العلاج الطبي.

- خلال المرحلة الأولى ستتم زيادة أعدد المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح، وإزالة القيود المفروضة على السفر، وعودة حركة البضائع والتجارة.

- في المرحلة الأولى يتم الشروع في عمل الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار الشاملة للبيوت والمنشآت المدنية والبني التحتية المدنية المدمرة.



• تفاصيل المرحلة الثانية

- المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تتم خلال 42 يومَا.

- المرحلة الثانية تشمل الإعلان عن استعادة الهدوء المستدام وتوقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم.

- المرحلة الثانية تشهد تبادل الطرفين لما تبقى من الأسرى والمحتجزين والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

- المرحلة الثالثة من الاتفاق تتم خلال 42 يومًا.