الخميس 15 يناير 2026 2:29 م القاهرة
الاحتلال يواصل أعماله التوسعية في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى

وكالة صفا
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 2:11 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 2:11 م

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أعمال توسعة في ساحة حائط البراق، الواقعة غرب المسجد الأقصى المبارك، والتي يُتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مصادر مقدسية أن هذه الأعمال تُنفَّذ بذريعة استيعاب أعداد أكبر من المستعمرين وتوفير ما تصفه سلطات الاحتلال بمعايير السلامة والراحة لهم، وتشمل تدعيم الحائط المحتل، إلى جانب إدخال تحسينات على البنية التحتية في مختلف أنحاء ساحة البراق.

وأشارت إلى أن هذه الساحة أُقيمت فوق أنقاض حارة المغاربة، التي هدمها الاحتلال عقب عام 1967.

وتُنفّذ سلطات الاحتلال منذ سنوات أعمال تغيير وتوسعة في ساحة حائط البراق، الواقعة غرب المسجد الأقصى المبارك، ضمن سياسات تهدف إلى فرض وقائع تهويدية في محيط البلدة القديمة.

وأُقيمت الساحة على أنقاض حارة المغاربة التي هدمها الاحتلال بالكامل عقب احتلال القدس عام 1967، في إطار إجراءات شملت مصادرة الأراضي وتغيير الطابع التاريخي والديمغرافي للمنطقة.

