الاحتلال يواصل أعماله التوسعية في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أعمال توسعة في ساحة حائط البراق، الواقعة غرب المسجد الأقصى المبارك، والتي يُتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مصادر مقدسية أن هذه الأعمال تُنفَّذ بذريعة استيعاب أعداد أكبر من المستعمرين وتوفير ما تصفه سلطات الاحتلال بمعايير السلامة والراحة لهم، وتشمل تدعيم الحائط المحتل، إلى جانب إدخال تحسينات على البنية التحتية في مختلف أنحاء ساحة البراق.

وأشارت إلى أن هذه الساحة أُقيمت فوق أنقاض حارة المغاربة، التي هدمها الاحتلال عقب عام 1967.

