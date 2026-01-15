المملكة المتحدة تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إسرائيل إلا للضرورة القصوى

أصدرت المملكة المتحدة تحذيرا جديدا بشأن السفر، تحث فيه مواطنيها على تجنب السفر إلى إسرائيل إلا للضرورة القصوى، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الأربعاء إن الوضع قد يتفاقم، مما قد يجعل السفر مستحيلا ويؤدي إلى عواقب أخرى غير متوقعة، في إشارة مرجحة إلى حالة عدم الاستقرار في إيران.

ولا تزال الوزارة تنصح بعدم السفر نهائيا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهو أعلى مستوى تأهب تصدره الوزارة.

وتصاعدت حدة التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في إيران وقمعها العنيف، حيث يخشى المسؤولون من احتمال قيام الولايات المتحدة أو إسرائيل بشن غارات جوية على الأراضي الإيرانية.