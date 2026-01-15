كشفت الأجهزة الأمنية في مدينة إجدابيا الليبية عن مقبرة جماعية تضم رفات 21 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، تبيّن أنهم ضحايا شبكات الاتجار بالبشر.



جاء ذلك عقب عملية أمنية وتحقيقات موسعة قادت إلى ضبط مشتبه به ليبي الجنسية متورط في ارتكاب جرائم قتل بحقهم.



وبحسب المعلومات الرسمية، انتقلت الجهات المختصة إلى موقع المقبرة الجماعية برفقة النيابة العامة بإجدابيا، ورئيس فرع جهاز الأمن الداخلي، وجهاز البحث الجنائي، وبمساندة اللواء 166، حيث جرى العثور على عدة قبور جماعية تضم الضحايا الذين قُتلوا بدم بارد.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بوقوع جريمة جسيمة بحق عدد من المهاجرين غير الشرعيين داخل مزرعة خاصة، ليتم على إثرها إجراء التحريات اللازمة التي أسفرت عن الاشتباه في شخص ليبي الجنسية من ذوي السوابق الجنائية، يقوم بإيواء مهاجرين غير نظاميين ضمن أنشطة مرتبطة بالاتجار بالبشر.

وعقب مداهمة المزرعة من قبل فرع جهاز الأمن الداخلي بإجدابيا، وبمساندة اللواء 166، عثرت القوات الأمنية على عدد من الضحايا المصابين بطلقات نارية وفي حالات صحية حرجة، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد محمد المقريف لتلقي العلاج، كما تم القبض على المتهم في موقع الحادثة.



وأفادت التحقيقات الأولية، استنادًا إلى إفادات النساء والرجال الذين كانوا محتجزين في الموقع، بأن المتهم أقدم على قتل مجموعة من المهاجرين، قبل التخلص من جثثهم في مقابر جماعية، فيما أكدت الجهات الأمنية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.