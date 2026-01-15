قطر: نأمل أن يسهم بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة في تثبيت التهدئة

أعربت قطر، مساء الأربعاء، عن أملها أن يسهم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في تثبيت التهدئة ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة، عقب حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين.

وقال متحدث وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الدوحة تأمل أن يسهم إعلان مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من الاتفاق في "تثبيت التهدئة ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع".

وأضاف الأنصاري، أن قطر، انطلاقا من دورها كوسيط وبالتنسيق مع شركائها، ستواصل بذل جهودها الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات النزاعات.

وجدد تأكيد موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملا، بما يشمل ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود أو شروط، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع لتخفيف معاناة المدنيين.

كما أكد الأنصاري، أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لدعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.

وأعلن ويتكوف، في وقت سابق الأربعاء، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تتضمن الانتقال إلى نزع السلاح، وتشكيل حكومة تكنوقراط، والشروع في إعادة الإعمار.

وقال ويتكوف، في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "اليوم، نيابة عن الرئيس (دونالد) ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة".