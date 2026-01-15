أعلنت دار دون للنشر والتوزيع عن إصدارها رواية "أيام الوردة" للكاتب والناقد محمود عبد الشكور، وذلك ضمن إصدارات الدار المشاركة في فعاليات معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ57.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"خمس شخصيات تجتمع في لجنة تحكيم مهرجان سينمائي غريب.

في ذلك المهرجان لا تُعرض الأفلام وحدها، بل يُعرض البشر أيضًا، بطموحاتهم وأحلامهم وخيباتهم، ومخاوفهم من كشف حقيقتهم خلف الألقاب واللجان.

خمسة أيام مع لجنة التحكيم في فندق عتيق لاختيار الفائزين، لكلٍّ منهم عالمه المغلق، يلتقون على طاولة واحدة، فتتصادم الرؤى، وتتشابك المصالح، ويتسلل التلاعب بهدوء شديد… إلى أن يصبح الصمت نفسه شاهدًا على ما لا يُقال.

وعندما تأتي لحظة الختام تتحول المنصة إلى مرآة أخيرة، إذ نظن أننا قد وصلنا الى القمة، بينما نكتشف أننا على حافة الهاوية. عندما ندرك ثمن القرارات، والتنازلات، وحدود الأخلاق."

محمود عبد الشكور، صحفي وروائي وناقد ومؤرخ فني وثقافي، تخرج في كلية الإعلام في شعبة الصحافة عام 1987. ومنذ تخرجه ساهم في مسيرة مهنية حافلة بمقالاته الصحفية والنقدية، وحواراته مع الفنانين والأدباء في عدد كبير من الصحف والمجلات المصرية والعربية: الوفد، الأنباء الكويتية، روز اليوسف، الهلال، والسينما الجديدة.

شارك في عدد من لجان المشاهدة بمهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الإسماعيلية للسينما الوثائقية. ومن أهم أعماله: “البحث عن فارس: سينما محمد خان”، و”كنت صبيا في السبعينيات”، و”كنت شابا في الثمانينيات”، و”داوود عبدالسيد: سيرة سينمائية”، و”ونس الكتب”، ورواية “حبيبة كما حكاها نديم".

وصدر له العديد من الروايات عن دار دون منها: "أشباح مرجانة" والتي حصلت على جائزة القلم الذهبي، "ألوان أغسطس"، و"نور كموج البحر".