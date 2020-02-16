التحالف العربي: نفذنا عملية إنقاذ قتالي في محافظة الجوف اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، مساء اليوم السبت، أنه تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة ترنادو السعودية في محافظة الجوف اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" مساء اليوم عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي قوله "إنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ"، مؤكدا "أنه ستتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث".

وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق اليوم عن سقوط إحدى طائراته في منطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف اليمنية.

وقال العقيد المالكي" سقطت طائرة مقاتلة من نوع "تورنادو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، عند الساعة (23:45) من مساء أمس الجمعة، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

وكان المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أعلن الجمعة أن جماعته أسقطت طائرة حربية من طراز "تورنادو" تابعة للتحالف العربي، في محافظة الجوف.

وأعلنت جماعة الحوثي، سقوط 30 قتيلا من المدنيين، وعدد من الجرحى في إحصائية أولية، جراء تعرضهم اليوم لغارات جوية شنها طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية بمحافظة الجوف، شمالي اليمن.

ويشهد اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام، حربا عنيفة بين القوات الموالية للرئيس هادي مدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران من جهة أخرى، جعلت حوالي 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، فيما تشير تقارير حقوقية إلى مقتل 100 ألف يمني منذ بدء الصراع.