قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تعليقًا على ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في مصر، إن المشكلة ليست في اكتشاف حالة ، وإنما في عدم القدرة على التعامل معها وإدارتها.

ونصحت «زايد» أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بعدم المبالغة في الخوف، لافتة إلى أن بعض أولياء الأمور يعملوا على تزويد أبناءهم بالكمامات، والتي لا داعي لها.

وأكدت أن استخدام الكمامات بطريقة خاطئة قد يكون مضرًا ويؤدي لأمراض اخرى؛ محذرة من خطورة عدم استنشاق الأطفال للهواء النقي، موضحة أن ارتداء الكمامات أمر مخصص فقط عند مخالطة المرضى.

وأضافت أن مصر دولة ذات شفافية في النظام الصحي ومرجعيتها عملية تعود فيها إلى منظمة الصحة العالمية، وترفع الدرجات الاحترازية بتوصية منها، والتي لم توجه بتأجيل الدراسة أو ارتداء كمامات.

واستطردت: «معظم دول العالم بها فيروس كورونا ولم يتم تعطيل المدارس»، مضيفة: «دايما هنطمن المواطنين، وفي حالة أي مستجدات هنُطلع المواطنين عليها».

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي».

وأشار البيان إلى أن التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن دون ظهور أى أعراض مرضية.