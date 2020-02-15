ارتفاع جديد لأسعار الذهب إلى الارتفاع في التعاملات الأمريكية

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تعاملات اليوم الجمعة في الولايات المتحدة بارتفاع جديد لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار المخاوف من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين، مما دفع بجزء من المستثمرين إلى البحث عن ملاذ استثماري آمن في المعدن الأصفر.

كان تقرير هيئة الصحة الوطنية الصينية قد أشار اليوم إلى وفاة 121 شخصا في الصين وإصابة 5100 شخص بفيروس كورونا خلال أول أمس الخميس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1380 حالة في الصين.

في الوقت نفسه تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى ليصل مؤشر سعر الدولار إلى 08ر99 نقطة.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 60ر7 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 40ر1586 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل.

كان سعر الذهب فى العقود الأجلة قد ارتفع أمس بمقدار 20ر7 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 80ر1578 دولار للأوقية.

وارتفع سعر العقود الأجلة للفضة بمقدار 115ر0 إلى 734ر17 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0130ر0 دولار إلى 6130ر2 دولار للأوقية تسليم آذار/مارس المقبل.

وعلى صعيد الأنباء أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الجمعة ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فبراير الحالي إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين تقريبا، مع تحسن نظرتهم للأوضاع المالية والاقتصاد، وهو ما يمثل إشارة إضافية إلى استمرار الإنفاق الاستهلاكي كقاطرة لنمو الاقتصاد.

وارتفع مؤشر جامعة ميشيجان لقياس ثقة المستهلك وفقا للقراءة الأولية إلى 9ر100 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 8ر99 نقطة خلال يناير الماضي، وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

جاء ارتفاع المؤشر للشهر السادس على التوالي بفضل الانخفاض التاريخي لمعدل البطالة والنمو المطرد للأجور في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تحسن نظرة المستهلكين إلى الأوضاع المالية والأوضاع الاقتصادية ككل.

من ناحية أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الصادرة اليوم الجمعة تراجع الناتج الصناعي خلال يناير الماضي بنسبة 3ر0% مقارنة بالشهر السابق، بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال ديسمبر الماضي.

كانت توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء تتراوح بين تراجع الناتج الصناعي بنسبة 5ر1% ونموه بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي.