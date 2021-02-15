أعضاء منظمة التجارة العالمية يصوتون على تعيين النيجيرية أوكونجو إيويلا مديرا لها

اقتربت الاقتصادية النيجيرية نجوزي اوكونجو إيويلا من أن تصبح اليوم الاثنين أول مدير عام إفريقي لمنظمة التجارة العالمية. كما ستصبح الاقتصادية النيجيرية أول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة، بعد أن أصبحت المرشح الوحيد لرئاسة المنظمة التي تعاني مشكلات عديدة خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يصوت ممثلو 164 دولة عضو في المنظمة على تعيين اوكونجو إيويلا كمدير عام لمنظمة التجارة العالمية رسميا خلال اجتماع اليوم الاثنين.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعرقل عملية تعيين مدير جديد للمنظمة بسبب اعتراضها على اوكونجو إيويلا التي تحظى بتأييد واسع للغاية من جانب الدول الأعضاء.

ومع تولى إدارة جديدة في واشنطن برئاسة الرئيس جو بايدن أعلنت الولايات الممتحدة سعادتها بالتعبير عن "دعمها القوي" لأوكونجو إيويلا والقى الرئيس بايدن بثقله وراء تعيين أوكونجو التي شغلت من قبل منصب وزير المالية والخارجية في نيجيريا، بجانب منصب المدير الإداري للبنك الدولي.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في بيان صدر في وقت سابق من الشهر الحالي، إن المرشحة تتمتع بخبرة وتجربة اقتصادية كبيرة على الساحة الدولية ، بفضل 25 عاما من العمل في البنك الدولي وفترتي ولايتها كوزيرة مالية لنيجيريا.

وأضاف إن الولايات المتحدة تريد العمل مع القيادة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية لتحقيق الإصلاحات الجوهرية الضرورية للمنظمة.

وكانت المرشحة الأخرى المنافسة لإيويلا هي وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج هي، قد سحبت طلبها منذ فترة.

وستخلف أوكونجو إيويلا بعد تأكيد تعيينها رسميا المدير البرازيلي المستقيل للمنظمة روبرتو أزفيديو الذي أعلن استقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته في أغسطس الماضي. وانضم بعد ترك منظمة التجارة العالمية إلى شركة المشروبات الأمريكية بيبسيكو كمسؤول فيها.