ناجتس يقطع سلسلة انتصارات ليكرز في دوري السلة الأمريكي

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قطع دنفر ناجتس سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لحامل اللقب لوس أنجليس ليكرز وتغلب عليه 122 / 105 صباح اليوم الاثنين ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل جمال موراي 25 نقطة وأضاف زميله نيكولا يوكيتش 23 نقطة و16 متابعة وعشر تمريرات حاسمة لدنفر ناجتس الذي حقق الانتصار الخامس عشر له هذا الموسم مقابل 11 هزيمة.

وعلى الجانب الآخر، أحرز النجم ليبرون جيمس 22 نقطة وعشر متابعات وتسع تمريرات حاسمة، لكن الفريق تلقى الهزيمة السابعة له هذا الموسم مقابل 21 انتصارا.

وحقق لو وليامز أفضل رقم له هذا الموسم حيث سجل 30 نقطة وقاد لوس أنجليس كليبرز إلى الفوز على كليفلاند كافاليرز 128 / 111 .

ورفع كليبرز عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 20 مقابل ثماني هزائم بينما تلقى كافاليرز الهزيمة السابعة على التوالي وقد كانت الخسارة هي الثامنة عشر له هذا الموسم مقابل عشرة انتصارات.

وسجل ديفين بوكر 27 نقطة وأضاف ميكال بريدجس 21 نقطة ليحقق فينيكس صنز الانتصار السادس على التوالي ويتغلب على أورلاندو ماجيك 109 / 90 .

وفي مباريات أخرى، تغلب ممفيس جريزليس على ساكرامنتو كينجز 124 / 110 وأوكلاهوما سيتي ثاندر على ميلواكي بكس 114 / 109 وبورتلاند تريل بليزرز على دالاس مافريكس 121 / 118 .

كذلك تغلب سان أنطونيو سبيرز على تشارلوت هورينتس 122 / 110 وديترويت بيستونز على نيو أورليانز بليكانز 123 / 112 ومينيسوتا تيمبروولفز على تورونتو رابتورز 116 / 112 .